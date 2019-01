Hasselt -

n Hasselt heerst er ongerustheid onder de buurtbewoners in Kiewit nadat een hond gestorven is aan een hoge dosis vergif. De ongerustheid heeft de aandacht van de politie Limburg Regio Hoofdstad gewekt. Die doet een oproep aan slachtoffers of personen die meer informatie hebben om een aangifte te doen bij de politie.