Alkense Tisha wil mannen op ‘Tempation Island’ om haar vinger winden: “Ik heb geen trucjes nodig, het gaat vanzelf”

Alken -

Op de vier koppels die zich aan een pikant Thais avontuurtje wagen, is het nog even wagen. Maar de acht verleidsters die de mannen het vuur aan de schenen (en andere zones) gaan leggen, zijn al wel bekend. Daaronder ook de Alkense zangeres Tisha Cyrus (23), in 2014 nog halve finaliste in Eurosong was. “Het beste trucje om mannen rond mijn vinger te winden? Ik heb er geen, dat gaat gewoon vanzelf.”