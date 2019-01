COLUMN: Winterwandeling of klimaatbetogiong

Reppel

Bocholt - Henri Bots schrijft een column over het dagelijkse leven in Bocholt.

Het was de voorbije dagen dagelijks een nieuwsitem. Er werd massaal gespijbeld om naar onze hoofdstad te treinen om er de nationale politiek verantwoordelijken duidelijk te maken dat men zich zorgen maakt over het klimaat. We kunnen enkel toejuichen dat onze jeugd bezorgd is over onze aardbol, hun toekomst en die van hun nakomelingen. Of spijbelen daarvoor de juiste methode is, kunnen we in vraag stellen, maar het klimaatprobleem is sindsdien een hot item.

Hopelijk kunnen de scholen deze problematiek nu ook het lessenpakket de nodige aandacht schenken, tenminste als er leerlingen aanwezig zijn. Maar geven ze zelf ook het goede voorbeeld? Na de betoging zagen we naast de overvolle vuilnisbakken hopen afval liggen: bekertjes, verpakkingen enzovoort. Waar men enige uren voordien nog zwaaide met karton waarop de slogan “Juf, wees niet kwaat, we doen het voor ’t klimaat”, lag de leuze nu gescheurd op straat. Hopelijk zullen ze niet meer te vaak de lessen in onze moedertaal missen want dan wordt de juf misschien wel “kwaad”.

In onze provinciehoofdstad komt er een speciale bijeenkomst om het parkeerprobleem aan de campussen op te lossen. Er komen teveel studenten met de auto naar school! Openbaar vervoer dan maar? Zelfs daar is nog een grote weg af te leggen. De autocars die door het instellen van de lage emissiezone in en rond Antwerpen niet meer bruikbaar zijn, worden door De Lijn dan maar in ons mooie groen Limburg ingezet.

Hoe schreef Phil Bosmans zaliger ook alweer: “Verbeter de wereld, begin bij uzelf”. Laten we dat met z’n allen voor ogen houden en een eerste grote stap is dan al gezet, met een beetje inspanning moet dat toch lukken, niet? Een frisse wandeling kan een eerste aanzet zijn om ook in Bocholt klimaatvriendelijk te ontspannen. Zondag 17 februari wordt weer gewandeld ten voordele van Levensloop. Er dient vooraf ingeschreven en na de wandeling smult u in kampplaats Delvenhof van een warm bord snertsoep! Doen!