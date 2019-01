Voor het eerst in de geschiedenis van de Big Mac wordt er aan het recept van de iconische burger gesleuteld

Het is waarschijnlijk de meest iconische burger van McDonald’s: de Big Mac. De lekkernij werd in 1968 geïntroduceerd. Sindsdien werd er niet aan het recept getornd. Tot nu (althans, als je het wilt).

Foto: AFP

Drie broodjes, twee burgers, kaas, sla, uien, augurken en de geheime saus van McDonald’s, daarmee creëer je de wereldberoemde Big Mac. En dat al ruim 51 jaar lang, want aan het recept werd nog nooit gesleuteld. Daar komt deze week verandering in. De fastfoodketen heeft de Big Mac Bacon aangekondigd. Zoals de naam doet vermoeden, is het dezelfde klassieke burger maar dan met drie stukken bacon. Wie liever de traditionele Big Mac wil kan die nog altijd krijgen.

Naast de Big Mac voegt McDonald’s bacon toe aan twee andere producten, de Quarter Pounder en de frietjes. “Mensen houden van bacon, net als van onze iconische burgers en frieten. We voelden ons daarom genoodzaakt te zien wat er gebeurt als we die smaakbommen combineren”, aldus Michael Haracz, manager van de Culinary Innovation-tak van McDonald’s.

Er zit wel een haak en een oog aan de aankondiging: de producten zijn slechts tot 19 maart te koop en (voorlopig) enkel in de VS en Groot-Brittannië.