LIVE. Volg hier de gemeenteraad van Sint-Truiden met video

Sint-Truiden - Sint-Truiden is de eerste stad in Limburg die beelden van de gemeenteraad live uitzendt via het internet. “De gemeenteraad is een openbare vergadering, op deze manier communiceren we open én transparant met onze inwoners”, zegt Veerle Heeren burgemeester van Sint-Truiden. Sint-Truiden staat op dit moment het verst in het gebruik van deze nieuwe technologie. Onze krant heeft de ambitie om straks elke gemeenteraad in Limburg live te verslaan via onze website. Volg hier vanaf 20u de Truiense gemeenteraad.