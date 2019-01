Deal is rond: spits van Chelsea keert terug naar Spanje

Alvaro Morata keert terug naar Spanje. De 26-jarige Spaanse spits wordt door Chelsea uitgeleend aan Atletico Madrid voor een periode van achttien maanden. De Spanjaard kon aan de zijde van Eden Hazard weinig potten breken.

Morata arriveerde gisteren reeds in Madrid. Vandaag werden de medische testen afgelegd, gevolgd door het tekenen van de nieuwe overeenkomst. “Ik ben erg blij met deze stap”, zei Morata gisteren bij aankomst in Madrid.

Toch worden er in Madrid vragen gesteld bij de komst van Morata. Die heeft immers een verleden bij die andere club uit Madrid, Real. “Ik begrijp dat de fans bepaalde gedachten hebben maar bij Atletico is voor mij alles begonnen, hier ben ik met voetballen begonnen. Iedereen kent mijn geschiedenis en die kan ik niet veranderen.”

Morata bracht een deel van zijn jeugdopleiding door bij Atletico alvorens via Getafe naar Real Madrid te verhuizen. In 2014 werd hij uitgeleend aan Juventus waar de spits in 63 wedstrijden aan vijftien doelpunten kwam. Prompt werd Morata terug naar Real gehaald maar vorig jaar verhuisde hij alweer naar Chelsea. Door de komst van Higuain was Morata spits op overschot en stemde de club in met een verhuis naar Atletico.

Bij sommige Atletico-fans valt de komst van Morata slecht. Afgelopen weekend nog scandeerden zij leuzen tegen Morata en voor Borja Garces, een eigen jeugdproduct spelend op de positie van Morata. Fans vrezen dat hun nieuwe lieveling minder speelkansen zal krijgen.