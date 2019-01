Okra Sint-Truiden op bezoek bij de politie

Sint-Truiden - Met meer dan 60 Okra-leden hebben de senioren van Okra het Truiens politiekantoor 'veroverd'. Niet in het kader van de gele hesjes-beweging, maar om zich te informeren naar de nieuwe verkeersregels.

De verkeersregels zijn voortdurend in verandering. Blijkbaar wil elke minister van verkeer zijn stempel drukken op ons rijgedrag. En hou het dan maar allemaal bij... Okra Sint-Truiden trok naar de politie voor tekst en uitleg. Personeelsperikelen hebben daar echter anders over beslist: de inspecteur, die normaal deze info verschaft, was ziek. Hoofdinspecteur Chris Lemoine en hoofdcommissaris Steve Provost namen de groep dan maar over en informeerden hen over de werking van de Truiense politie.

Met koffie en taart en een rondgang, ook langs de cellen, werd de namiddag afgesloten. Uiteraard met de belofte dat Okra de opfrissing van de verkeersregels zeker zal hernemen wanneer in het najaar de Truiense politie opnieuw een kracht heeft klaargestoomd om hen wijs te maken in de vele veranderingen op de openbare weg.