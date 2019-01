Leerlingen Sint-Martinusscholen spelen hoofdrol in zelfgeschreven stukken

Herk-de-Stad - Vorige week donderdag vond op school het toonmoment plaats van de vijfde- en zesdejaars van het seminarie Theater en Expressie van de Sint-Martinusscholen. Medeleerlingen, leerkrachten, ouders en vrienden konden genieten van een voorstelling die van begin tot einde in de handen van de leerlingen lag.

Na veel brainstormen en een inspirerende trip naar de expo 'The world of Tim Burton' in de C-mine in Genk gingen de leerlingen aan de slag. Ze creëerden hun eigen personages, bedachten scenario’s, schreven teksten uit en bouwden hun decors.

De voorstelling kreeg de titel ‘Spiegels’ mee. Dat is meteen ook de rode draad doorheen een opeenvolging van verhalen van egotrippers en mensen met verkreukelde, vertrappelde en gestoorde zielen. In de duistere sfeer van de nacht komen hun soms erg donkere hersenkronkels aan het licht. Ze zitten in een identiteitscrisis, rekenen af met hun trauma’s en angsten uit het verleden, nemen afscheid van geliefden of zijn gewoon complexloos zichzelf. Elke verhalenverteller gaat de confrontatie aan.

In de gangen hingen tekeningen, gebaseerd op het werk van Tim Burton en gemaakt door de leerlingen van het seminarie Kunstkick en enkele derdejaars tijdens de lessen plastische opvoeding. Op de deuren hing informatie over de personages, de acteurs en actrices en de inspiratie die aan de bron lag voor hun theaterstuk.

Na afloop van de voorstelling boden de leerlingen van het seminarie Koken op kot een drankje en een hapje aan. De toeschouwers mochten vrij een gift doneren voor het goede doel dat de leerlingen zelf gekozen hadden in aansluiting bij de uitgewerkte thema’s: de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van Asster in Melveren. Op die manier werd 150 euro ingezameld.