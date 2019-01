‘Donuttello’ opent vestiging in Antwerpen-Centraal

Antwerpen - Binnenkort kan je in het station van Antwerpen-Centraal smikkelen van een zeemzoet dessertje terwijl je op de trein staat te wachten. Donuttello, dat in 2017 opgericht werd door de Antwerpse stand-upcomedian Kamal Kharmach, heeft het nieuws zelf bekendgemaakt op sociaalnetwerksite Instagram.

Amper twee jaar geleden richtte de Antwerpse stand-upcomedian Kamal Kharmach ‘Donuttello’ op, een paradijs voor al wie van zeemzoete donuts en dessertjes houdt. Kharmach, die gaandeweg drie vestigingen opende in Gent, Mechelen en Antwerpen doet daar in 2019 nog eentje bij. “Wanneer de winkel precies zal opengaan, is nog niet bekend maar we mikken op eind februari”, zeg een medewerker aan weekblad Flair. “De winkel zal zijn deuren openen in het station van Antwerpen-Centraal, naast de krantenwinkel van Press Shop. Naast de vertrouwde donuts zullen ook koffie en bagels aan het assortiment worden toegevoegd.”