Gecrashte bestuurder zwaargewond door messteken, 28-jarige vrouw uit As gearresteerd

In de nacht van zaterdag op zondag raakte een man uit Turnhout zwaargewond door enkele messteken. Politie CARMA arresteerde een 28-jarige vrouw uit As.

Zondagochtend rond 4u raakte een 53-jarige man uit Turnhout zwaargewond door meerdere messteken in de buik, gezicht en pols. De man probeerde op eigen krachten nog naar het ziekenhuis te rijden maar belandde op de Europalaan in Genk met zijn wagen in de berm. Een passerende ambulance nam de man met levensgevaarlijke verwondingen mee naar het ziekenhuis.

De omstandigheden van de feiten worden onderzocht. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Een 28-jarige vrouw uit As werd gearresteerd. Ze werd maandagvoormiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Deze besloot haar onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.