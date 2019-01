In Moskou is zondag op klaarlichte dag een schilderij gestolen uit de Tretjakovgalerij. Een man nam het schilderij voor de ogen van bezoekers van de muur en liep er mee weg, zoals in bovenstaande beelden te zien is. Omstaanders en bewakers dachten dat de dief een medewerker van het museum was. Het werk is van Archip Koeindzji uit 1908 en heeft een geschatte waarde van 160.000 euro. Uiteindelijk werd het schilderij snel teruggevonden en de dader opgepakt.

