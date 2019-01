Manchester City kan dinsdag nog niet op Kompany rekenen

Manchester City-coach Pep Guardiola kan dinsdag op bezoek bij Newcastle United op de 24e speeldag in de Premier League nog geen beroep doen op Vincent Kompany, zo maakte de City-coach maandag bekend op het traditionele persmoment in de aanloop naar de wedstrijd.

Vorige week raakte bekend dat de 32-jarige Rode Duivel out is met “enkele kleine kwaaltjes”. Kompany speelde zijn laatste duel voor City op 3 januari in de topper tegen leider Liverpool (2-1). Hij werd toen twee minuten voor tijd met een lichte grimas naar de kant gehaald en haalde sindsdien het wedstrijdblad niet meer.

De 87-voudig Rode Duivel kende voordien een nagenoeg blessurevrij seizoen. Desondanks was hij lang niet altijd basisspeler in het sterrenensemble van Guardiola, dat momenteel op de tweede plaats staat in de competitie op vier punten van leider Liverpool. Voorlopig zit hij dit seizoen aan veertien officiële duels, waarvan negen in de Premier League.