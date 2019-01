Vandaag kondigde burgemeester Thomas Vints met veel trots aan dat Beringen dit jaar gaststad zal zijn voor de slotetappe van de Baloise Belgium Tour. De finale van de 89ste editie, het vijfdaagse wielerevent, vindt plaats op zondag 16 juni 2019. De etappe start in Tongeren en eindigt in Beringen.

Dit is de eerste keer in al die jaren dat het slotevenement van de Tour in Beringen doorgaat. Volgens kersvers schepen van sport, Tijs Lemmens, sluit dit evenement ...