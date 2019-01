Ongerustheid over Nederlandse megastallen in Zuid-Limburg groeit: “Is het beter om ons vlees uit het buitenland te halen?”

In Zuid-Limburg groeit het verzet van de bevolking tegen de komst van enkele industriële megastallen voor de landbouw. Omdat in Nederland de normen voor veeteelt verstrengd zijn, is de grote vrees dat agro-industriële multinationals naar onze provincie afzakken. Gedeputeerde voor Landbouw, Inge Moors begrijpt dat mensen ongerust zijn. Maar ook de landbouwers moeten gehoord worden volgens haar. "Landbouw maakt deel uit van het DNA van Zuid-Limburg. Is het beter dat we ons vlees uit het buitenland moeten halen?"