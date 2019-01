Wouter Vrancken: “Een persoonlijke vete? Neen, ik had gewoon geen zin om aan dat circus van Beerschot Wilrijk mee te doen”

Geen rust voor KV Mechelen. Drie dagen na de kraker op het Kiel wacht voor Malinwa alweer de terugmatch tegen Union SG voor een plaats in de finale van de Croky Cup. Na de 0-0 in de heenwedstrijd ligt alles nog open. “Voor mijn part spelen we morgen opnieuw gelijk”, zei Wouter Vrancken maandagmiddag op zijn persbabbel.

“Of we getraind hebben op penalty’s? Neen. We zijn van plan om daar te scoren”, blikte coach Wouter Vrancken met vertrouwen vooruit. Het punt tegen Beerschot Wilrijk, nota bene met negen man, zorgde voor een vertrouwensboost. “Ik heb de indruk dat mijn groep na enkele matchen weer wat meer ontspannen is. Het was de eerste keer daags voor de wedstrijd dat ik opnieuw meer beleving terugzag op training. Misschien omdat het buiten niet zo kil was. (lacht) Laten we hopen dat het goede gevoel van zaterdag een positief effect heeft.”

Bij de haren getrokken

De zenuwen stonden in het Olympisch Stadion strak gespannen. Wouter Vrancken verliet de persconferentie na afloop vroegtijdig. “Dit zegt genoeg over jou, amateur”, riep Vreven de Mechelse T1 na. “Uit respect ben ik naar die persconferentie gegaan”, aldus Vrancken. “Maar ik had geen zin om aan heel dat circus van Beerschot Wilrijk mee te doen. Wat in de dagen vooraf werd verkondigd, was onder de gordel en bij de haren getrokken. Óók om de scheidsrechter te beïnvloeden. Ik wist overigens wat Vreven zou vertellen. Hij beweerde dat ik niet naar de twee ploegen kijk, maar bij iedere match hemelt hij zelf zijn ploeg op.”

Speelt er misschien een persoonlijke vete? “Het gaat niet over Stijn zelf, want ik kwam goed met hem overeen. Ik heb veel respect voor hem en mijn collega-trainers. Wél heb ik het moeilijk met de algemene sfeer die gecreëerd werd. Idem voor de perceptie over het feit dat we in 2019 nog niet wonnen. Sommige spelers zitten nu eenmaal minder in hun vel, en ook de externe omstandigheden, slechte velden en blessures, spelen mee. Ondertussen zijn we wel 21 duels ongeslagen. Voor mijn part spelen we vier keer na elkaar gelijk. Een 1-1 vind ik morgen perfect.”

Mentale destabilisatie

De voorbije dagen zat ook de toekomstige tegenstander van KV niet stil. ‘Union Bhoys’, de supportersgroep van de Brusselse traditieclub, startte een ‘crowdfunding’ om de terugmatch in de Croky Cup te ‘kopen’. “Iedereen blijft de zaak (Operatie Propere Handen, red.) gebruiken om mijn spelers te destabiliseren. Chapeau hoe ze daar mentaal boven blijven staan. De wedstrijd tegen Union wordt er weer een met het mes tussen de tanden. Er is een VAR aanwezig. Laten we ervan uitgaan dat die correct werkt, zodat het enkel hoeft te gaan over wat er op de groene mat gebeurt.”