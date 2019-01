Belgische studente riskeert 50 jaar cel in Nicaragua

Europees Parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) heeft vorige week in een gevangenis in de buurt van de Nicaraguaanse hoofdstad Managua een bezoek gebracht aan de Belgisch-Nicaraguaanse Amaya Coppens (24). De jonge studente zit sinds september in de cel nadat ze protesten tegen het regime van president Daniel Ortega had aangevoerd. “De situatie is er schrijnend. Het sanitair is beperkt tot een pompbak, dat is het”, aldus Demesmaeker.

De N-VA’er maakte deel uit van een ad-hocdelegatie van het Europees Parlement. De Europese Unie heeft een associatieverdrag met Nicaragua waarin ook een hoofdstuk aan democratische vrijheden gewijd is. De Europarlementsleden dienden al in november een aanvraag in om een bezoek aan Managua te brengen, maar werden pas binnengelaten toen ze vorige week effectief voet aan de grond zetten.

Demesmaeker ging onder meer naar de vrouwengevangenis, La Esperanza, waar ook Amaya vastzit. Het gaat er driest aan toe. De gevangenen zitten er samengepropt met 15 vrouwen in één kleine cel. Amper één keer per week mogen ze naar buiten om wat te wandelen. “Toen we toekwamen waren er groepjes vrouwen aan het volleyballen, maar ik veronderstel dat ze dat hebben toegelaten omdat wij op bezoek kwamen”, aldus de N-VA-Europarlementariër.

Demesmaeker en Amaya.

Demesmaeker was naar eigen zeggen verbaasd dat ze zo vrije toegang kregen tot de gevangenis. “Ik heb lang met haar kunnen spreken. Ze is tenger en klein, maar niet ondervoed. Alle gevangen hebben last van hoge bloeddruk, slapeloosheid en kampen met vitaminetekorten. Dat heeft vooral te maken met de kleine cellen waar ze verblijven en het gebrek en aan buitenlucht en zonlicht. Die gevangenis is echt wel schrijnend. Ze hebben er amper drie boeken en het sanitair is beperkt tot een pompbak, dat is het.”

Zelfs ondanks haar schijnbaar uitzichtloze situatie is Amaya strijdvaardig. “Amaya weet dat haar een zware straf boven het hoofd hangt en dat ze naar alle waarschijnlijkheid schuldig bevonden zal worden. Ondanks dit alles blijft ze vastberaden. Ze houdt vol dat ze niets verkeerds heeft gedaan en onschuldig is. Het zijn dan ook onzinnige aanklachten. Binnenlands terrorisme en illegaal wapenbezit? Ze is 24 en studeert geneeskunde. Helaas is het land vervallen tot een regelrechte dictatuur.”

“Aanvankelijk stond haar proces gepland in december vorig jaar, maar intussen is het verplaatst naar eind februari. Ze wordt vertegenwoordigd door de Luxemburgse ambassade. “België heeft daar geen ambassade. Ook haar dubbele nationaliteit maakt het er niet eenvoudiger op”, aldus nog Demesmaeker. “Amaya kijkt uit naar de steun van de internationale gemeenschap, maar ze weigert een voorkeursbehandeling vanwege haar bekendheid of dubbel nationaliteit. Als ze vrijkomt, dan zal het samen met haar medegevangenen, of niet zijn.”

“De tijd dringt, binnenkort start het proces, maar ik denk dat onze tussenkomst niet voor niets is geweest”, aldus nog de N-VA’er. “We hebben als één blok (Europarlementariërs nvdr.) unaniem de vrijlating van alle politieke gevangenen geëist. Ik heb die vraag op de man vlakaf gesteld aan Ortega (dictator van Nicaragua nvdr.). Dat is wel een signaal dat aankomt. Nu weten ze daar dat Europa meekijkt en bij uitbreiding de wereld. Die jonge mensen vrijlaten zou een positief signaal kunnen zijn. Ortega zelf bleef volharden en oreren dat die studenten terroristen zijn, gesponsord worden door de Amerikanen. Maar vanuit de EU kunnen we wel iets forceren. Want iedereen is als de dood voor een nieuw gewapend conflict.”