Een kleine drie maanden voor Pasen liggen er al paaseieren in de winkels. Pasen valt dit jaar pas op 21 april, maar dat weerhoudt de meeste handelaars er niet van om alle paasregisters nu al open te trekken. Voor sommigen klanten is het veel te vroeg, anderen kunnen eind januari een paasei al wel appreciëren. Dat bleek ook in een supermarkt in Heusden-Zolder.