Man laat auto achter bij Carglass, maar krijgt plots melding dat zijn wagen 148 per uur rijdt in zone 50

Het was schrikken voor een man uit Charleroi: niet lang nadat hij zijn wagen bij Carglass had afgezet voor een kleine herstelling, kreeg hij de melding dat zijn wagen 148 kilometer per uur reed in een zone 50. “De uitbater van de zaak zei me dat hij onmogelijk elk personeelslid continu kan controleren”, zegt de man bij RTL.

Begin januari stelde Nicolas vast dat er een glans zat op het panoramisch dak van zijn wagen. Om te vermijden dat het probleem erger zou worden, ging de dertiger naar een Carglass-centrum in de buurt van Charleroi. Hij liet er zijn wagen en sleutels achter voor de reparatie.

Groot was zijn verbazing toen hij even later een vreemde melding kreeg. “Mijn auto is uitgerust met een Uncall-systeem, waardoor alle bewegingen geregistreerd worden. En plots kreeg in een melding op mijn telefoon dat mijn auto 148 kilometer per uur reed op de Avenue des Etats-Unis, waar 50 per uur gereden mag worden.”

Klacht

Nicolas ging meteen terug naar Carglass, waar hem gezegd werd dat het niet altijd gebeurt dat wagens getest worden na een reparatie. “Maar in dit geval moest het om na te gaan of alles gelukt was”, kreeg hij als uitleg. Maar wat dan met die hoge snelheid? “De uitbater van de zaak heeft zich verontschuldigd”, zegt Nicolas bij RTL. “Hij probeerde het goed te praten door te zeggen dat hij niet al zijn personeelsleden kon controleren. Een week later heb ik een mail gekregen van de klantendienst, waar de feiten niet ontkend werden en ze me zeiden dat het hen spijt. Ik vind die excuses zwak, zeker omdat ik niet het gevoel had dat ze ervoor zouden zorgen dat het niet meer kan gebeuren.” Nicolas diende dan ook een klacht in bij de politie.

De commerciële directrice van Carglass, Karolien Hameloot, reageert streng op het verhaal. “Dit mag echt niet gebeuren. Zoiets tolereren we absoluut niet bij Carglass. We hebben de monteur al gecontacteerd. Hij heeft gezegd dat hij vertrouwen heeft in zijn personeel en niet alles kan verifiëren. Dat is een excuus, maar het geldt niet voor ons. We gaan maatregelen nemen zodat dergelijke feiten niet meer kunnen.”