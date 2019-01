Dit is de stoere bijnaam van prins George

De Britse prins George (5) heeft tijdens een wandeling met oma zijn bijnaam onthuld aan een toevallige voorbijganger. Volgens de Britse krant The Sun heet de jongen naar eigen zeggen niet George maar ‘Archie’.

De Britse prins George, inmiddels vijf jaar oud, steelt wel eens vaker de show. Ook afgelopen week, toen het jongetje aan het wandelen was met oma Carole Middleton, sprak hij een onbekende vrouw aan om zijn hippe bijnaam te onthullen. “Ik was aan het wandelen met mijn hond toen de kleine prins het beestje begon te aaien,” vertelt de vrouw aan de Britse krant The Sun. “Uiteraard wist ik wie hij was maar ik besloot het toch maar even te vragen. Tot mijn verbazing zei hij niet George maar Archie.”

Archie, een van oorsprong Duitse naam, wordt in Schotland vaak gebruikt als afkorting voor Archibald, wat dan weer zou staan voor moed,dapperheid en heldhaftigheid. De prins heeft zijn bijnaam alvast niet gestolen want hij bleef het hondje maar aaien tot grote vreugde van het baasje. “Ik wilde graag een foto nemen van de prins met mijn hond maar zijn bodyguards vroegen om het niet te doen. Ik heb hun vraag dan maar gerespecteerd.”

Buideldier

Het is trouwens een traditie aan het Britse hof dat de leden van de koninklijke familie een bijnaam hebben. De inmiddels overleden prinses Diana noemde haar oudste zoon William vaak Wombat, een buideldiertje, en ook de Queen wordt wel eens ‘Lilibet’ genoemd omdat ze als kind haar naam amper kon uitspreken.