TREND. Lippen met een laagje gloss

Frisse lippen bekom je deze lente met een laagje gloss. De lippenstift mag dus even opzij voor deze comebacktrend uit de jaren 90. Van een neutrale tot getinte glans of varianten met subtiele glitters: het kan allemaal.

Een natuurlijke look staat deze lente centraal. Denk aan een gezond ogende huid met een minimum aan (overduidelijke) make-up. Een zachte blush op de wangen, wenkbrauwen au naturel, een pastelkleurige oogschaduw en spelen met highlighter gaat komend seizoen perfect gepaard met een laagje gloss om de vorm van je lippen in kijker te zetten. Gezien bij onder meer Versace en Fendi: lippen met een subtiele, transparante glans. Bij Armani werd gewerkt met een lichtroze gloss voor een lieflijke uitstraling.

Versace / Giorgio Armani / Fendi

Is deze trend, die we vooral zagen in de jaren 90, te braaf? Ook kleurrijke varianten op de neutrale gloss worden hip. Bij ontwerper Ryan Lo liepen de modellen met rode lippen over de catwalk die evenveel glansden als de giftige appel uit het Disney-sprookje ‘Sneeuwwitje’. Dat de klassieke rode lip in het voorjaar niet mat is, maar glanst, bewees ook Naeem Khan. Wil je helemaal de stoere en zelfs gothic kant op, neem dan vooral een voorbeeld aan de zwarte lippen zoals gezien bij The Blonds in New York.

Ryan Lo / Naeem Khan / The Blonds