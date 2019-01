In de provincie Limburg hebben 2815 mensen in ruim 2000 tuinen vogels geteld tijdens het Grote Vogeltelweekend dat Natuurpunt afgelopen weekend organiseerde. In de Limburgse top drie staat de huismus op één, de koolmees op twee en de vink op drie. Daarmee is Limburg de enige provincie waar de huismus een koppositie kan bemachtigen.