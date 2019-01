Shawn Adewoye (18) verlengt contract bij KRC Genk

Shawn Adewoye (links) op training in duel met Sébastien Dewaest. Foto: Photo News

Shawn Adewoye heeft zijn contract bij KRC Genk verlengd. De 18-jarige verdediger zette zijn kribbel onder een overeenkomst die hem tot 2023 in de Luminus Arena houdt.

“De 18-jarige centrale verdediger is reeds 10 seizoenen bij KRC Genk”, klinkt het bij blauw-wit. “Shawn maakt deel uit van het U21 team van de Jos Vaessen Talent Academy en wordt ook regelmatig opgeroepen voor de nationale U19. Shawn was afgelopen zomer een eerste keer bij de oefenstage van de eerste ploeg, en trainde sindsdien ook af en toe mee met de A-kern. KRC Genk is trots op de stappen die Shawn de afgelopen jaren zette en kijkt uit naar zijn verdere groei binnen de club.”