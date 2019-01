Kate Beckinsale deelt foto vanop haar ziekenhuisbed

Kate Beckinsale ligt in het ziekenhuis nadat een cyste op een van haar eierstokken was opengescheurd. De 45-jarige Britse actrice deelde op Instagram een foto vanop haar ziekenhuisbed.

Kate Beckinsale, bekend van onder meer 'Pearl Harbor' en 'Underworld', ligt in het ziekenhuis. Een cyste op een van haar eierstokken is gescheurd, een bijzonder pijnlijk voorval zo blijkt. Dat valt toch af te leiden uit de grimas op de foto die de actrice deelde op Instagram. In een tweede beeld zien we haar ook liggen in het ziekenhuisbed.

"Blijkbaar doet een gescheurde cyste op een eierstok heel veel pijn en moet ik van morfine huilen. Bedankt aan iedereen die voor me gezorgd heeft", klinkt het bij de foto's. Heel wat van haar fans en collega's waren er als de kippen bij om haar veel beterschap te wensen.