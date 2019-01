Waasland-Beveren moest eigenlijk voor 31 januari beslissen of het de aankoopoptie in het contract van doelman Davy Roef licht, maar eigenaar Anderlecht heeft de Waaslanders de toelating gegeven om later te beslissen over een eventuele aankoop. De deadline ligt nu op 20 maart. Roef heeft nog een contract tot 2021 bij Anderlecht, maar een terugkeer naar de hoofdstad lijkt onwaarschijnlijk.