Maak menstruatie mainstream: vrouwen zijn de onzin beu, tijd voor een menstruele revolutie

Veertig jaar. Zo lang menstrueer je gemiddeld. Bizar dat dit maandelijkse fenomeen nog steeds een taboe-onderwerp is. Toch is er onderhuids een menstruele revolutie op til. Vloggers, auteurs, maandstonden-apps, menstruatieslipjes met straffe slogans,cups die tampons verdringen: ze moeten er allemaal voor zorgen dat deschaamte stopt en menstruatie uiteindelijk mainstream wordt.

In een nog niet eens zo ver verleden (denk begin twintigste eeuw) moesten menstruerende vrouwen in Europa zich ver van het aanrecht houden. Mayonaise zou in hun handen gaan schiften, vlees en boter zouden ...