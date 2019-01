Neos klinkt op het nieuwe jaar

Houthalen-centrum

Houthalen-Helchteren - Op vrijdag 25 januari werden de leden van Neos in het parochiaal centrum verwacht voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

De receptie, gesponsord door enkele plaatselijke handelaars en ondernemers, startte met een glas bubbels tijdens de nieuwjaarsspeech van de voorzitter. Trots begon de voorzitter zijn speech met het feit dat het ledenaantal op een jaar tijd met meer dan 100% gestegen is. Vervolgens werden de activiteiten voor 2019 voorgesteld, te beginnen met het optreden van Johan Verminnen, gevolgd door de voordracht van professor Broos, Grüsse aus Wien in Antwerpen, een halve dag bezoek aan de oude gevangenis in Hasselt, een familiedag in de Olmense zoo, een bezoek met diner aan de Hotelschool in Hasselt, een daguitstap naar de Voerstreek en een dagje Bokrijk. Tot slot van het seizoen 2018-2019 een wandeling in het Park Hoge Kempen. In augustus start het nieuwe jaarprogramma.

Na het dankwoord mochten de aanwezigen toosten op het nieuwe jaar. Belegde broodjes werden geserveerd met lekkere wijn, gevolgd door koffie en taart in een gezellige sfeer. Burgemeester Yzermans en schepen Aytar kwamen de Neos-leden ook nog even een hart onder de riem steken voor onze werking. Hoe meer flessen er leeg geraakten, hoe gezelliger en luidruchtiger het gebabbel werd. Maar aan alle mooie liedjes komt een einde, en zo ook aan dit nieuwjaarsfeest.