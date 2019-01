Elise Mertens valt uit top 20, Osaka nieuwe nummer 1 bij de vrouwen

Brussel - Elise Mertens zakt van de 14e naar de 21e plaats op de maandag gepubliceerde nieuwe WTA-ranking.

Mertens stuntte vorig jaar met een halve finale op de Australian Open. In Melbourne botste de Limburgse deze keer in ronde drie (zestiende finales) op de Amerikaanse Madison Keys. Ze verliest zo 650 punten en komt op een totaal van 2.335.

Helemaal bovenaan het WTA-klassement wordt de Roemeense Simona Halep onttroond door de 21-jarige Japanse Naomi Osaka, die na de US Open ook de Australian Open wist te winnen. Verliezend finaliste Petra Kvitova is tweede, de Tsjechische boekte vier plaatsen winst. Halep, die in Melbourne in de achtste finales sneuvelde tegen Serena Williams, vervolledigt de top drie. De Amerikaanse Sloane Stephens is vierde. De Tsjechische Karolina Pliskova, halvefinaliste down-under, staat op de vijfde plaats.

Naomi Osaka Foto: AP

Caroline Wozniacki slaagde er niet in haar titel met succes te verdedigen op de Australian Open. De Deense, die eruit ging in de zestiende finales, tuimelt van de derde naar de negende plaats. Danielle Collins klimt na haar stek in de halve finales twaalf plaatsen, de Amerikaanse is nu nummer 23.

Alison Van Uytvanck blijft 52e en is de Belgische nummer twee, nadat Kirsten Flipkens (55e) vijf plaatsen moest prijsgeven. Yanina Wickmayer staat op de 136e plaats (-10). Ysaline Bonaventure stijgt elf plaatsen naar de 148e stek. Ze stond in Melbourne voor de eerste keer op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi en sneuvelde in de eerste ronde.

De WTA-ranking van maandag 28 januari (tussen haakjes de ranking van 14 januari):

1. (4) Naomi Osaka (Jap) 7030 ptn

2. (6) Petra Kvitova (Tsj) 6290

3. (1) Simona Halep (Roe) 5582

4. (5) Sloane Stephens (VSt) 5307

5. (8) Karolina Pliskova (Tsj) 5100

6. (2) Angelique Kerber (Dui) 4965

7. (7) Elina Svitolina (Oek) 4940

8. (9) Kiki Bertens (Ned) 4430

9. (3) Caroline Wozniacki (Den) 3566

10.(11) Aryna Sabalenka (WRu) 3485

11.(16) Serena Williams (VSt) 3406

12.(10) Darya Kasatkina (Rus) 3355

13.(12) Anastasija Sevastova (Let) 3330

14.(15) Ashleigh Barty (Aus) 3285

15.(18) Garbiñe Muguruza (Spa) 3035

16.(13) Julia Görges (Dui) 2995

17.(17) Madison Keys (VSt) 2786

18.(21) Qiang Wang (Chn) 2605

19.(19) Caroline Garcia (Fra) 2550

20.(20) Anett Kontaveit (Est) 2355

21.(14) Elise Mertens (BEL) 2335

...

52.(52) Alison Van Uytvanck 1055

55.(50) Kirsten Flipkens 1010

136.(126) Yanina Wickmayer 458

148.(159) Ysaline Bonaventure 395