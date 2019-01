Geniale goal in Nederland, maar ploegmaats en coach hebben hem niet gezien

In de Nederlandse Eredivisie won AZ afgelopen weekend met 0-2 bij Heerenveen. De 0-2 van Oussama Idrissi was een pareltje. De 22-jarige middenvelder draaide een hoekschop rechtstreeks in doel. Heerenveen-keeper Hahn stond nog te slapen, maar ook de medespelers van Idrissi hadden niet meteen in de gaten dat hun ploegmakker had gescoord.

“Ik wilde de hoekschop nemen en zag de keeper ver voor zijn doel staan om de organisatie neer te zetten”, doet Idrissi zijn verhaal bij Fox Sports. “Ik twijfelde even of ik hem in één keer moest schieten, maar uiteindelijk doe ik het en gaat hij erin. Als je het ziet moet je het ook nog maar even doen, en de curve die ik er aan gaf was precies goed. Mijn ploegmakkers waren bezig met positie kiezen, dus de meeste jongens zagen het niet. Ineens hoorden ze het publiek juichen en besloten ze maar mee te juichen.”

Ook AZ-coach John van den Brom (ex-Anderlecht) had de 0-2 compleet gemist. “Ik dacht: waarom juichen we? Wat is er? Ik had helemaal niets gezien. Uiteindelijk kreeg ik de goal via iemand van FOX te zien. Bizar.”