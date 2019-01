Celebs Zwart, wit, zilver én een vaginajurk domineren rode loper SAG Awards

Het prijzenseizoen in Hollywood draait momenteel op volle toeren en dus was het afgelopen zondag verzamelen geblazen in Los Angeles voor de Screen Actors Guild Awards die worden uitgereikt voor de beste prestaties in films en series. Op de rode loper bleek al meteen dat heel wat actrices voor eenzelfde kleurenpatroon hadden gekozen. Heel veel creaties in wit, zwart en zilver waren er te zien. Vreemde eend in de bijt was wel Emily Blunt, die had een roze jurk aangetrokken die in de Amerikaanse media al snel werd omschreven als 'vaginajurk'. Het was voor een keer dus niet Lady Gaga die de show stal met een vreemd ontwerp.