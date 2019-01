Incident op trein na klimaatmars tussen betogers en veiligheidsagenten: “Geweld was toch niet nodig?”

Na de klimaatmars vond tijdens een treinrit vanuit Brussel richting Gent een incident plaats tussen enkele betogers en veiligheidsagenten van Securail. Twee passagiers werden hardhandig uit de trein gezet omdat ze in eerste klasse zaten. Volgens omstaanders, die in dezelfde wagon zaten, hadden ze daar nochtans de toestemming voor gekregen van een treinconducteur. Een verontwaardigde medepassagier bezorgde onze redactie videobeelden van het voorval. “Het was toch niet nodig die jongen tegen de grond te gooien?”

Het incident vond zondag plaats omstreeks 17 uur. De trein die vanuit Brussel-Centraal kwam hield halt in Brussel-Noord om ook daar heel wat klimaatbetogers op te pikken die richting Gent wilden sporen. “De trein zat helemaal vol en dus besloten we op te stappen via de 1ste klasse”, vertelt een treinreiziger aan onze redactie. “Wij hadden een baby en dus een buggy bij, dus toen we zagen dat er ook andere mensen bleven zitten in die wagon, deden we hetzelfde.”

Niet veel later liep het mis in die wagon. Een viertal veiligheidsagenten van Securail stapten de trein op en vroegen een jongeman en zijn vriendin om af te stappen. Toen zij dat niet meteen deden, werd er hardhandig opgetreden. “Die jongen legde de agent uit dat hij toestemming had gekregen van een conducteur, ook andere reizigers zeiden hetzelfde. Maar toch werden hij en zijn vriendin van de trein gesleurd”, klinkt het. “Vervolgens werd de jongen hardhandig tegen de grond geduwd op het perron. Met drie agenten zaten ze op hem. Dat was toch niet nodig?”

Op de beelden is te horen hoe de medepassagiers geschokt en verontwaardigd reageren. “Wij zijn vervolgens in de tussengang gaan zitten”, zegt de maker van de videobeelden ons nog. “Maar je toch denken dat er na een vreedzame betoging, nota bene in de context van een klimaatmars, niet zo wordt gehandeld?”

Onze redactie nam zondagavond en maandagochtend contact op met de NMBS. “We zijn dit grondig aan het bekijken”, aldus woordvoerder Bart Crols.