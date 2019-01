Vaders leren vlechten tijdens workshop

Bilzen - Een niet alledaags beeld afgelopen zaterdag in het Huis van het Kind in de Hospitaalstraat in Bilzen. Acht vaders en hun dochters tekenden present voor de workshop ‘Staarten en vlechten voor papa’.

‘Een leuk doe-moment voor papa en dochter’, zo werd het evenement vooraf aangekondigd op Facebook. Bij veel vaders breekt het angstzweet echter spontaan uit wanneer dochterlief vraagt om iets tofs met haar haren te doen. Tijd om daar verandering in te brengen dachten ze bij Huis van het Kind Bilzen – Hoeselt en Kind en Gezin Haspengouw.

Ilse Keppers, coördinator Huis van het Kind: “Het is de eerste keer dat we deze sessie organiseren. We merken dat ouders graag activiteiten plannen met hun kroost. Dit is de geknipte kans voor vaders om iets supercool en vooral gedurfd te ondernemen!”

Onder leiding van de lesgeefster worden de mannen in een mum van tijd wegwijs gemaakt in de wondere wereld van vlechten en staarten maken. De sfeer is ontspannen, de papa’s nemen hun taak ernstig. Uiteraard zorgt het gestuntel hier en daar voor de nodige mopjes. Heel eenvoudige kapsels worden stap voor stap ingeoefend. De dochters zien het graag gebeuren. Of papa ook eens een dot mag uitproberen? Absoluut geen probleem. Na een uur zijn de vaders getransformeerd tot vlotte vlechters zonder vrees.

Benieuwd of er een vervolg komt of dat volgende keer de mama’s aan de beurt zijn!