Laatstejaars Biotechnicum vieren laatste honderd dagen met vat van de gemeente

Bocholt - Het is een oude traditie dat de laatstejaars van het secundair onderwijs hun laatste 100 dagen vieren op de laatste vrijdag van januari: het naamfeest van de patroonheilige van de studenten, St-Chrysostomos. In Bocholt is het bovendien een traditie dat de feestvierende studenten op het gemeentehuis worden ontvangen.

De laatstejaarsstudenten van het Biotechnicum zakten op vrijdag 25 januari mooi uitgedost in pieteleer, bolhoed en snuffel af naar de Bocholter Dorpsstraat. In 1988 hadden ze aan het Chrysostomosfeest een ludieke actie gekoppeld, waarbij er een mooi kunstwerkje met de naam 'sezoensmanneke' overhandigd werd aan burgemeester Gerard Martens. De burgemeester trakteerde hen toen prompt op een vat! Vanaf toen komen de Chrysostomosvierders ieder jaar langs op het gemeentehuis.

En dat vat, dat krijgen ze nog steeds. Dit jaar dus al voor de 32ste keer! 75 studenten kwamen samen op de pui voor het gemeentehuis en lieten met veel lawaai horen dat ze er waren. Schepenen Jos Plessers en Lieve Theuwissen heetten hen hartelijk welkom en nodigden hun uit om hen te volgen naar de feestzaal van de Steen voor dat traditionele vat. De sfeer zat er meteen goed in. En dat vat, dat werden er twee! Nu maar hopen dat de rapporten in juni even schitterend zijn.