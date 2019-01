NBA. Luka Doncic is officieel een superster, Giannis Antetokounmpo slachtoffer van heerlijke ‘poster dunk’ van Paul George

Brussel - Oklahoma City heeft Milwaukee zondag een 118-112 nederlaag toegediend in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). Voor de Bucks, leider in de Eastern Conference, komt er zo een einde aan een reeks van zes opeenvolgende overwinningen.

Paul George was de man in vorm bij Oklahoma City, met 36 punten en 13 rebounds. Hij pakte ook uit met een heerlijke dunk, in het gezicht van Bucks-ster Giannis Antetokounmpo. De Thunder wonnen voor de vijfde keer op rij en blijven derde in de Western Conference. Milwaukee leed zijn dertiende nederlaag van het seizoen.

De Toronto Raptors wonnen wel en blijven zo op de hielen van de Bucks zitten. Kawhi Leonard leidde zijn team met 33 punten naar een 123-120-overwinning tegen Dallas. Bij de Mavericks was rookie Luka Doncic wel weer op dreef. De Sloveen die nog 20 moet worden, was goed voor een triple-double met 35 punten, 12 rebounds en 10 assists. De eerste tiener die zulke cijfers kan noteren in de geschiedenis van de NBA.

Luka Doncic is the 7th rookie in NBA history with a 35-point triple-double.



The other 6 players to do it are all either Hall of Famers or Stephen Curry. pic.twitter.com/K7lpBFENcr — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 28 januari 2019

James Harden schitterde andermaal voor Houston, dat dankzij zijn 40 punten met 103-98 zegevierde tegen Orlando. De MVP van het voorbije seizoen maakte nu al in 23 wedstrijden op rij minsten 30 punten. De Rockets staan op de vijfde stek in het Westen.

De LA Lakers, negende in de Western Conference, knoopten na drie nederlagen weer aan met de zege: 116-102 tegen Phoenix. Bij de thuisploeg ontbrak LeBron James. Hij herstelt nog van een blessure aan de adductoren.

Uitslagen:

New York - Miami 97 - 106

LA Lakers - Phoenix 116 - 102

Houston - Orlando 103 - 98

Dallas - Toronto 120 - 123

Minnesota - Utah 111 - 125

San Antonio - Washington 132 - 119

Oklahoma City - Milwaukee 118 - 112

Chicago - Cleveland 101 - 104

LA Clippers - Sacramento 122 - 108

Standen (winstpercentage, gespeelde wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 72,9 48 35 13 2. Toronto 71,2 52 37 15 3. Indiana 66,7 48 32 16 4. Philadelphia 64,0 50 32 18 5. Boston 61,2 49 30 19 6. Brooklyn 54,0 50 27 23 7. Miami 50,0 48 24 24 8. Charlotte 47,9 48 23 25 9. Detroit 43,8 48 21 27 10. Washington 42,9 49 21 28 11. Orlando 40,0 50 20 30 12. Atlanta 31,3 48 15 33 13. Chicago 22,0 50 11 39 14. New York 20,8 48 10 38 15. Cleveland 19,6 51 10 41

WESTERN CONFERENCE 1. Golden State 71,4 49 35 14 2. Denver 68,8 48 33 15 3. Oklahoma City 63,3 49 31 18 4. Portland 60,8 51 31 20 5. Houston 59,2 49 29 20 6. Utah 56,9 51 29 22 7. San Antonio 56,9 51 29 22 8. LA Clippers 56,0 50 28 22 9. LA Lakers 52,0 50 26 24 10. Sacramento 50,0 50 25 25 11. Minnesota 48,0 50 24 26 12. Dallas 44,9 49 22 27 13. New Orleans 44,0 50 22 28 14. Memphis 40,0 50 20 30 15. Phoenix 21,2 52 11 41

Programma van maandag:

Charlotte - New York

Indiana - Golden State

Boston - Brooklyn

Memphis - Denver

LA Clippers - Atlanta