Waarom Meghan Markle zelf haar autodeur niet meer mag sluiten

Zelf de deur sluiten van de auto waar ze uitstapt, zit er voor de ondertussen hoogzwangere Meghan Markle niet langer in. Het team dat instaat voor haar bescherming heeft haar dat voor haar eigen veiligheid verboden. Dat meldt de Britse tabloidkrant The Sun.

Enige tijd geleden ontstond er wat opwinding over het feit dat Meghan Markle zelf de deur van haar auto toegooide bij een officieel bezoek. Zoiets doet een lid van de koninklijke familie, die over assistenten en butlers beschikt toch niet, was zowat de teneur van heel wat reacties op sociale media. Maar kijk, enkele maanden later wordt het haar zelfs verboden om dat nog langer te doen. En dat voor haar eigen veiligheid en dat van haar ongeboren kindje.

De deuren van de wagens waarmee de royals op pad gaan, gaan namelijk vanzelf op slot als het portier wordt dichtgegooid. Indien er dreiging zou zijn, zou het dan ook moeilijker zijn om snel terug in de auto te kruipen en bescherming te zoeken.

Groot verschil

"Hoewel het sluiten van een autodeur iets gewoon is voor veel mensen kan het wel degelijk het verschil maken. Hopelijk loopt er nooit iets verkeerd bij een aankomst van een lid van de koninklijke familie, maar als er iets gebeurt moet het veiligheidspersoneel hen in enkele seconden terug in de auto kunnen krijgen", klinkt het bij een bron binnen de paleismuren.