Zware ochtendspits met “zeer veel file” door regen en verkeersdrukte

Een kletsnatte ochtend aan de start van een nieuwe werkweek veroorzaakte maandagochtend een zware ochtendspits. Op het hoogtepunt telde het Vlaams Verkeerscentrum 240 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. “Wat zeer veel is”, aldus woordvoerder Peter Bruyninckx.

De regen in combinatie met her en der een reeks kleine incidenten - veelal zonder veel erg - verklaart die zware ochtendspits aan het begin van de werkweek. “Er deden zich vanochtend geen langdurige incidenten voor. Het was de regen in combinatie met het drukke verkeer aan de start van een werkweek”, aldus Peter Bruyninckx.