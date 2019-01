Nederlands bedrijf wil tegen 2024 vrouw laten bevallen in de ruimte

Een Nederlands bedrijf wil binnen vijf jaar een vrouw laten bevallen in de ruimte, zo hebben meerdere Nederlandse media maandag gemeld.

“Als we niet leren hoe wij ons kunnen voortplanten in de ruimte, zijn we als mensheid gebonden aan de Aarde, terwijl het leven op Aarde door steeds meer zaken bedreigd wordt”, is de basisfilosofie van organisatiedeskundige Egbert Edelbroek uit Eindhoven. Als de mens ooit andere planeten zoals Mars wil koloniseren, moeten vrouwen buiten de dampkring kunnen bevallen.

Edelbroek heeft daarom met een zakenman het bedrijf SpaceLife Origin opgericht, om een ruimtebevalling te realiseren.

Satelliet vol ei- en zaadcellen

Volgend jaar al wil het bedrijf een satelliet vol ei- en zaadcellen de ruimte inschieten, Missie Ark. Die genenpoel moet vervolgens 25 jaar rondom onze planeet wentelen en bij een aardse catastrofe dienstdoen als back-up. In 2021 wil SpaceLife Origin een bevruchting in de ruimte realiseren met een embryo-incubator, Missie Lotus. Na die twee stappen volgt in 2024 uiteindelijk de space-bevalling, Missie Cradle.

De financiering van het hele project is verre van rond. Deskundigen signaleren ook andere problemen zoals ioniserende straling die kanker kan veroorzaken en de g-krachten die bij een ruimtereis vrijkomen.

Tegenstand

Een fellle tegenstander is de duurrecordhouder in de ruimte. “Hoe zal een kind er in gewichtloosheid uitzien? Op Aarde krijgt men de verticale houding, die het skelet vormt en de spieren versterkt. Men mag derhalve nooit aan iets het leven schenken dat kan lijken op een soort Medusa”, aldus de Rus Valeri Poljakov die ook arts is en die 439 dagen in de ruimte heeft doorgebracht.