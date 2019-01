Thibaut Courtois kan weer de nul niet houden met Real Madrid, maar zegeviert wel tegen Espanyol (ondanks goal ex-Gentenaar)

Op de 21e speeldag in de Spaanse Primera Division maakte Real Madrid, met Thibaut Courtois onder de lat, snel komaf met Espanyol: na een kwartier stond de dubbele voorsprong al op het bord, de partij eindigde uiteindelijk op 2-4 en met tien Madrilenen. Alweer geen clean sheet dus voor Courtois, die in zijn laatste zeven matchen slechts één keer zijn netten schoon kon houden.

Karim Benzema en Luka Modric zetten Los Blancos al vroeg op rozen: de Fransman tikte de rebound simpel binnen na een avondwandeling van Modric doorheen de defensie van Espanyol, en een heerlijke kopbal van de Kroaat op een corner zette de Koninklijken in een zetel voor de rest van de match. Thibaut Courtois bleef werkloos tot minuut 24, toen hij een schot van Leo Baptistao pareerde. Uit de daaropvolgende corner viel de aansluitingstreffer: onze nationale doelman zag een vlam van dichtbij in het dak van het doel verdwijnen. Getekend: Leo Baptistao. Op slag van rust tekende Benzema met een lage krul in de zestien dan weer voor zijn tweede van de avond: 1-3.

In de overbodige tweede helft hing de 1-4 danig in de lucht, en in de 68e minuut viel die ook via invaller Gareth Bale.

GOLAZO | Gouden wissel! Wat een heerlijke goal van Bale!



#EspanyolRealMadrid ???? pic.twitter.com/wuik8yrlIN — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 27 januari 2019

De Madrilenen eindigden nog met tien: Raphael Varane bracht een doorgebroken speler ten val en kreeg rood. De 2-4 van Roberto Rosales (ex-AA Gent), die Courtois fusilleerde met een volley van dichtbij, kwam te laat. Real Madrid wipt weer over Sevilla naar de derde plaats, op vijf punten van stadsgenoot Atletico.

GOAL | Rosales! Na tussenkomst van de VAR wordt het doelpunt alsnog goedgekeurd!



#EspanyolRealMadrid ???? pic.twitter.com/q73f9VApct — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 27 januari 2019

In de Franse Ligue 1 mocht Aaron Leya Iseka, vorige week nog tweemaal trefzeker tegen Reims in de beker, bij een 0-0 stand in minuut 70 invallen voor Toulouse tegen Angers. Hij zag even later hoe Angers-doelman Ludovic Butelle (ex-Club Brugge) een penalty over de dwarsligger kon duwen. In de openingsminuten had de Toulouse-doelman op zijn beurt al een strafschop gestopt door de bal knap tegen de paal te deviëren met de vingertoppen. Dankzij die keeperskunsten bleef de brilscore op het bord, een puntendeling waar beide middenmotors weinig mee opschieten.

Thomas Meunier mocht negen minuten voor tijd invallen bij leider Paris Saint-Germain, dat Rennes met 4-1 inblikte. De ruime zege kwam pas laat tot stand. Na goals van Edinson Cavani (7e) en Mbaye Niang (28e) stond de 1-1 tot het uur op het bord. Vervolgens bezorgden Angel di Maria (60e), Kylian Mbappé (66e) en opnieuw Cavani (71e) hun club de achttiende zege op twintig competitieduels.