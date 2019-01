Manager F1-piloot Kimi Raikkonen onthult nieuwe details over Sauber-deal

Tijdens een interview met de officiële F1-website heeft Steve Robertson, de manager van Kimi Raikkonen, meer details verteld over hoe de samenwerking tussen Raikkonen en het Sauber F1 team tot stand is gekomen.

Rond de GP van Italië kwam Kimi Raikkonen te weten dat zijn contract bij Ferrari niet verlengd zou worden. De Fin wou echter nog geen afscheid nemen van de Formule 1 en keert uiteindelijk terug naar Sauber, het team waar zijn F1-carrière ooit begon.

"Toen Kimi te horen kreeg dat hij het jaar nadien geen contract meer bij Ferrari kreeg maakte hij een move. Hij begon een gesprek over het mogelijk racen voor Sauber," vertelde Steve Robertson tegenover de officiële F1-website.

"Kimi wou doorgaan. Hij ging samenzitten met de eigenaars van Sauber, vervolgens met teambaas Fred Vasseur en Beat. Ze konden zien dat Kimi vastberaden was om door te gaan."

Robertson meent dat men ook bij het Zwitserse Sauber F1 team snel zag dat Raikkonen enorm gemotiveerd was, dat hij niet zomaar een jaartje of twee langer in de Formule 1 wou blijven.

"Volgens Fred was Kimi tijdens zijn eerste meeting met hem erg geïnteresseerd en gefocust op de plannen voor 2019," aldus Robertson. "Kimi wou zien of het team hetzelfde enthousiasme als hem had. Hij voelde dat en zei vervolgens: 'Oké, ik wil het'."

"In Monza was hij wat negatief omdat hij ontdekte wat er gebeurde. Hij draaide echter snel de knop om en wou doorgaan met rijden, hij heeft het gevoel dat hij nog iets te bieden heeft."

