Fernando Alonso schrijft ingekorte 24u van Daytona op zijn naam

Wayne Taylor Racing heeft met Fernando Alonso, Renger van der Zande, Jordan Taylor en Kamui Kobayashi achter het stuur een bijwijlen apocalyptische 24 uren van Daytona gewonnen.

Het was zeker geen strandweer in Daytona afgelopen weekend. Florida deed haar bijnaam van ‘The Sunshine State’ geen eer aan want met nog zeven uur op de klok werd de race voor de eerste keer voor negentig minuten stilgelegd. Met net geen twee uur meer te gaan werd de 24 uren van Daytona voor de tweede keer stilgelegd door de overvloedige regenval.

Na drieëntwintig uur en vijftig minuten werd beslist om de race af te vlaggen nadat alle pogingen om de grote plassen van stilstaand water van de baan te krijgen vruchteloos bleken te zijn.

Dat was uitstekend nieuws voor Fernando Alonso die net voor de laatste onderbreking de leiding afsnoepte van Felipe Nasr toen die wijd ging bij bocht nummer 1. Dat bleek achteraf de beslissende actie van de race te zijn en Nasr moest zich samen met zijn teamgenoten Derani en Cullen tevreden stellen met een tweede plaats.

Het podium wordt vervolledigd door de Acura nummer zeven met onder andere ex-Manor-rijder Alexander Rossi achter het stuur. De Amerikaan slaagde er niet in om in de regen een vuist te maken tegen de Cadillacs van Alonso en Nasr.

Alonso slaagt er dus in om bij zijn tweede deelname de legendarische 24 uren van Daytona op zijn naam te schrijven. Het volgende grote doel voor de Spanjaard wordt de Indy 500. Als hij er in slaagt om die te winnen heeft hij zijn grote doel bereikt en wordt hij de tweede rijder ooit, na Graham Hill, die de ‘Triple Crown of Motorsport’ behaald heeft.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: