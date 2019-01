Zo verliep het profdebuut van Remco Evenepoel: “Het was rustiger dan bij de junioren”

Een stressplasje vlak voor de koers, een half uur later nipt een val ontwijken, op 40 km even dromen van een onwaarschijnlijk scenario, om uiteindelijk de ploeg Deceuninck-Quick Step te helpen in de massasprint en als 34ste te finishen. De eerste profkoers van Remco Evenepoel (19) in een notendop. “Ik had het veel erger en lastiger verwacht. Het was zelfs rustiger dan bij de junioren.”