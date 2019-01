HECHTEL-EKSELDe geplande trajectcontroles op drukke doorgangswegen in Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Peer, Maasmechelen en Dilsen-Stokkem worden in de loop van de volgende maanden in werking gesteld. De ANPR-camera’s voor nummerplaatherkenning staan er al een hele tijd. De activatie liet op zich wachten door technische kwesties en protocollen.