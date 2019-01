Hasselt In het nieuwe seizoen van ‘Stukken van Mensen’, dat in het oud gerechtsgebouw van Hasselt werd opgenomen, is er een nieuwe expert: Sofie Van de Velde. In de eerste aflevering buigen de experten zich over een voetbalshirt dat getekend werd door Pelé, een 16de-eeuws boeddhahoofd uit Thailand, een luipaardfoto van Tom Waes en een handgemaakte Colt van J.F. Kennedy.