De stad Hasselt wil de horeca-ondernemers in de stad warm maken om duurzaamheid op de kaart te zetten. Ze krijgen daarbij hulp van een groep enthousiaste ondernemers die al zover zijn. “Econologisch denken noemen wij het”, lacht Christel Putzeys van brouwerij het Jessenhofke. “We hebben in Hasselt alle troeven om duurzaamheid hoog in het vaandel te dragen. We zijn er zelfs al flink mee bezig. Op heel wat kaarten staan al gerechten met lokale, bio- of veganproducten.”