Verdediger De Smet trapt AA Gent meesterlijk voorbij KV Kortrijk

Een gebrek aan efficiëntie in de tweede helft, is KVK zuur opgebroken. Een pegel van De Smet bezegelde een kwartier voor tijd het lot van de thuisploeg die nu wel helemaal PO1 mag vergeten. De tweede opeenvolgende nederlaag onder Vanderhaeghe maar de Kerels verdienden minstens een gelijkspel.

Kortrijk alsnog in Play-off 1? ‘Dan zouden we zes van de acht resterende matchen moeten winnen’, had KVK-coach Yves Vanderhaeghe gerekend. Thuiswinst tegen Gent was dus een must, ook omdat de Buffalo’s een van de grote concurrenten is voor een plaatsje op PO1. Al leken de Buffalo’s, die na de winst van STVV even uit de top 6 waren gevallen maar mits een zege bij hun ex-coach opnieuw naar de zesde plaats konden wippen daar niet al te zeer mee begaan. De bekerfinale was blijkbaar belangrijker, met de terugmatch van de halve finale op Oostende woensdag voor de boeg, hield coach Jess Thorup zomaar naast aanwinst Bezus ook nog bassispelers Souquet, Sorloth, Bronn en Asare langs de kant – Odjidja raakte niet fit. Bovenop startte de Deen ook nog voor het eerst met een driemansverdediging, Plastun-Derijck-Rosted. Onnodige durf, eigenlijk.

Kortrijk startte met zijn basisploeg én zorgde meteen voor het eerst gevaar, Avenatti kwam maar net iets te kort. Maar kort daarna stond het wel 0-1: Dompé vond vanop links de voor doel vrijstaande David die simpel zijn zesde van het seizoen inschoot. Kumordzi is een goeie verdediger maar maakt elke match weer zijn foutje(s).

Dat was even schrikken voor de thuisploeg maar tien minuten later stond het alweer gelijk. Mboyo zette zich goed door op links en Ouali kon diens harde voorzet aan de tweede paal perfect intikken (1-1). Een leuk begin dus en het bleef aardig heen en weer golven. Met iets meer balbezit voor de thuisploeg, maar de beste kansen waren wel voor de bezoekers: Bruzzese moest een vrijschop van Dompé uit zijn winkelhaak ranselen, David en Smith die nipt naast schoten…

Met de 1-1 ruststand schoten beide ploegen evenwel niet veel op, maar het was Kortrijk dat onder impuls van een bijzonder bedrijvige Mboyo na de koffie meteen verwoed richting Kaminski trok. Zo vond petit Pélé vanop links behendig Avenatti maar de omhaal van de Uruguyaan spatte op Kaminski.

In de kruising

Maar het kon erger. Alweer Mboyo bediende perfect de inlopende Ouali maar diens inzet stuitte op de deklat. En op het uur was Mboyo er zelf ook dichtbij. Om maar te zeggen: Kortrijk, uitstekend gestuurd door Van Der Bruggen, kwam in dat vierde kwartier nogal opzetten. Al te ver wilden de bezoekers het nu ook weer niet laten komen, Thorup bracht eerst Sorloth en even later dan ook nog Bezus en Chakvetadze in. De wedstrijd kon nu beide kanten op, al zorgden de uitbraken van Kortrijk wel voor het meeste gevaar, zo kopte De Sart nipt naast. Maar de goal viel dus wel aan de overkant. Na balverlies van Kumordzi, jawel, wrong de jonge Thibault De Smet zich in schietpositie, waarop hij heerlijk de bal in de kruising joeg. Bruzzese was zo perplex dat hij even later een schot van Bezus wel heel knullig loste, maar de intikker van Dejaegere werd omwille van buitenspel afgekeurd. Toch bleek de thuisploeg nog in staat voor een verwoed slotoffensief, maar het raakte in een fel en bitsig niet meer aan een tweede goal. KVK verdiende vooral omwille van dat eerste half uur na de rust beter maar bleef met lege handen achter. Nog zes matchen winnen op zeven, dat wordt helemaal onmogelijk. Thorup had risico’s genomen, maar kwam goed weg.