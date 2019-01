Julen (2) naast broertje begraven in Malaga, ouders krijgen groot applaus

Julen Rosello, het 2-jarige jongetje dat zaterdag in het zuiden van Spanje dood werd teruggevonden in een put, is zondag in Malaga begraven in de aanwezigheid van honderden mensen. Toen de familie van de peuter het kerkhof betrad, volgde een applaus van de menigte. Dat heel het land meeleeft met het grote verdriet, werd nog maar eens duidelijk.

De familie van Julen kreeg applaus van de menigte toen ze het kerkhof San Juan van Malaga betrad, zo was op televisiebeelden te zien. Volgens verwanten van de ouders werd het kind naast zijn broer Oliver begraven.

(lees verder onder de foto)

Foto: EPA-EFE

Julen viel op 13 januari in Totalan, bij Malaga, per ongeluk in een ruim honderd meter diepe put die gegraven was om naar water te zoeken. Het lichaampje van Julen (2) werd pas 13 dagen later, in de nacht van vrijdag op zaterdag, gevonden door mijnwerkers na een helse reddingsoperatie. De autopsie vond zaterdag plaats.

“Onmiddellijk na val overleden”

Volgens Spaanse media blijkt daaruit dat de peuter een “vrije val” van zo’n 71 meter maakte, met zijn voetjes naar beneden en de armpjes omhoog, tot op het punt waar de mijnwerkers hem later troffen. Daarnaast is er sprake van een “ernstig hoofdletsel” en “meerdere kneuzingen en verwondingen”. Verwondingen die hij vermoedelijk opliep door herhaaldelijk tegen stukken steen en hard zand te botsen.

De verwondingen van het jongetje wijzen erop dat hij onmiddellijk na zijn val is overleden, en dus niet langer heeft geleden. Geen pijn, geen dorst, geen honger. Al is dat een magere troost voor de ouders, die al voor de tweede keer een kind verliezen. In 2017 overleed Oliver, het broertje van Julen, aan hartfalen tijdens een strandwandeling.