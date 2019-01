“Zwangere wolf Naya” blijkt dikke kat

Heusden-Zolder -

Een inwoner van Houthalen-Helchteren dacht dat hij zondagmorgen de foto van zijn leven had gemaakt. In een bos in de buurt van Heusden-Zolder maakte zijn dure wildcamera beelden van - zo dacht de man toch - wolvin Naya, compleet met dikke buik. Vol opwinding en trots als een gieter contacteerde hij via via de redactie met de mededeling dat hij exclusief beeldmateriaal van een hoogzwangere Naya had kunnen vastleggen.