Vanthourenhout hervat maandag training

Michael Vanthourenhout moest forfait geven voor de laatste wereldbekermanche wegens een voedselvergiftiging die hij zaterdag opliep in Hoogerheide. Zondag bleef de veldrijder nog aan de kant, normaal gezien hervat hij maandag de training.

“Michael moest na zijn allergische reactie van zaterdag thuis de cross bekijken”, meldt zijn team Marlux-Bingoal. “Hij evolueert positief, maar was zondag nog niet helemaal hersteld van wat er gisteren is gebeurd. Hij sliep nog veel, trainde nog niet, maar het is wel de bedoeling om maandag de training opnieuw op te starten.”

Overigens is Vanthourenhout niet de enige zieke in het kamp van Marlux-Bingoal. Laura Verdonschot maakte weliswaar de oversteek naar Nederland en deed zelfs de verkenning, maar daarbij voelde ze zich zo slecht dat nadien in samenspraak met de ploegleiding werd beslist om niet te starten. Het WK in Bogense is immers van groter belang dan de wereldbeker.

Ook Denise Betsema is niet 100 procent, ze sukkelde de voorbije week met een zware verkoudheid en viel na een snelle start in Hoogerheide terug naar de zevende plaats.