Van Uytvanck en Flipkens treffen elkaar in eerste ronde in Sint-Petersburg

Bij de loting voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in het Russische Sint-Petersburg (hard/823.000 dollar) is een Belgisch duel in de eerste ronde uit de bus gekomen. Alison Van Uytvanck (WTA 52) en Kirsten Flipkens (WTA 50) spelen maandag tegen elkaar, met als inzet een duel met het Wit-Russische vierde reekshoofd Aryna Sabalenka (WTA 11) in de tweede ronde.