Theo Francken laat zich laatdunkend uit over brossende scholieren: “Sorry kid, je hebt me overtuigd dat het anders moet”

Enkele N-VA’ers hebben zich de voorbije dagen al kenbaar gemaakt als koele minnaars van de klimaatbetogingen. Voormalig staatssecretaris Theo Francken kan gerust aan dat rijtje sceptici worden toegevoegd. Via een ironische post op Facebook maakt Francken alvast duidelijk wat hij werkelijk vindt van de brossende studenten voor het klimaat.

In de tekst op zijn facebookpagina, die hij heeft overgenomen van een zeker K. Le Bato, maakt hij duidelijk dat wanneer alle eisen van de actievoerende scholieren worden ingewilligd, dat heel wat implicaties zal hebben op hun persoonlijke leven.

In zijn nieuwjaarsspeech in Antwerpen had N-VA-voorzitter Bart De Wever ook al gesteld dat er minder aan “doemdenken” moet worden gedaan en dat innovatie en economische groei de sleutels zijn tot het redden van het milieu.