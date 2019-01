Eline Berings is in Duitsland één honderdste te traag voor EK indoor

Eline Berings is zondag derde geworden op de 60 meter horden op een internationale atletiekwedstrijd in het Duitse Dortmund. De Gentse klokte 8.10, terwijl de limiet voor het EK indoor in het Schotse Glasgow op 8.09 staat.

De meeting in Dortmund was pas de eerste wedstrijd van Berings sinds de Memorial Van Damme in augustus van vorig jaar. Vijf maanden zonder competitie hebben haar blijkbaar niet slecht gedaan, want met 8.10 zette ze meteen een uitstekende tijd neer. Haar eigen Belgisch record staat al sinds 2009 op 7.92. In 2018, toen Berings zich nog wist te plaatsen voor het WK indooratletiek in Birmingham, was 8.05 haar snelste chrono van het jaar. Daar komt ze nu dus meteen bij in de buurt.

Nog tot 20 februari hebben de Belgische atleten om zich te plaatsen voor het EK indoor in Glasgow, van 1 tot 3 maart. Tot nu wist nog geen enkele landgenoot zich te plaatsen, maar de 4x400 meterploegen bij zowel de mannen als de vrouwen zijn automatisch geplaatst na hun prestaties van afgelopen zomer. Ook Nafi Thiam was automatisch geplaatst, maar zij meldde zich recent geblesseerd af.